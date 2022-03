Clean-up our beaches, gli studenti della Baldassarre ripuliscono l'area Boccadoro

L'evento si colloca nell'ampio percorso del 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐏𝐎𝐂 𝐬𝐢 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 "𝐎𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐥'𝐚𝐮𝐥𝐚", in cui gli studenti con l'ausilio dei volontari di Legambiente Trani hanno svolto diverse attività nell'ambito della sostenibilità ambientale e della corretta gestione dei rifiuti, nonché dell'inclusione sociale e del rispetto degli spazi pubblici.

Un caloroso ringraziamento va, quindi, al Dirigente Scolastico dott. Marco Galiano e tutto il personale scolastico, agli assessori all'istruzione e alla transizione ecologica della Città di Trani Francesca Zitoli e Pierluigi Colangelo che hanno preso parte all'iniziativa, ad AMET Trani per la messa a disposizione di un mezzo pubblico per il raggiungimento dell'area della Vasca di Boccadoro e ad Amiu Trani per il tempestivo ritiro dei rifiuti.

Le azioni si sono svolte anche nell'ambito del progetto europeo ESC TraniSocialStreet.

Le attività di Legambiente Trani e del progetto "Oltre l'aula" non finiscono qui.

Domenica 27 marzo torniamo sulla costa nord, in particolare nei dintorni della Vasca di Boccadoro, area gestita dall'Associazione Delfino Blu, per un'escursione e pulizia spiagge in collaborazione con il Agesci - Gruppo Scout Trani 2 e gli studenti del Liceo Classico F.de Sanctis.



Mercoledì 30 marzo si svolgerà la prima Human Library a cura degli studenti della Scuola Baldassarre.

Si è svolto ieri l'evento "𝐂𝐥𝐞𝐚𝐧-𝐮𝐩 𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐞𝐚𝐜𝐡𝐞𝐬", che ha visto protagonisti i giovani studenti della Scuola Secondaria Statale di I grado "Gen. E. Baldassarre" - Trani.