Colmatura di buche, ripristino di marciapiedi, livellamento di chiusini: 39mila euro per lavori di manutenzione stradale

Colmatura di buche, ripristino di marciapiedi, livellamento di chiusini: sono stati aggiudicati per poco più di 39mila euro una serie di "lavori di manutenzione ordinaria delle sedi stradali", che riguarderanno appunto interventi puntuali su carreggiate e marciapiedi.Nella determina dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici si sottolinea infatti che "nonostante vari interventi eseguiti nell'ultimo periodo e finalizzati all'eliminazione dei pericoli per l'incolumità pubblica derivante dalla presenza di buche su varie carreggiate ricadenti nel centro abitato, nonché piccoli interventi localizzati sui vari marciapiedi, è stata riscontrata, anche dalle varie segnalazioni che pervengono a quest'ufficio sia da parte dei cittadini che dal Comando di Polizia Locale, la necessità di continuare con interventi puntuali per il ripristino di varie sedi marciapiedi nonché di ripristini con rappezzi localizzati di buche che soprattutto con l'avvento del periodo invernale potranno presentarsi lungo le carreggiate non ancora interessate dal rifacimento generale in corso di esecuzione". Gli interventi previsti "consistono nella colmatura di buche mediante conglomerato bituminoso, nonché ripristini di marciapiedi, cordoni in pietra e livellamento di chiusini di competenza comunale". Dopo regolare iter l'appalto è stato aggiudicato a favore dell'impresa "Lavori Stradali & Movimento Terra di Scaringi Snc" per l'importo complessivo di € 39.192,95.