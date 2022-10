Colto da infarto durante i festeggiamenti per il suo 25esimo anniversario di matrimonio, muore 48enne di Trani

È finita in tragedia la festa per il loro 25esimo anniversario di matrimonio per due coniugi tranesi: dopo la celebrazione alla chiesa Santa Maria delle Grazie, i due stavano festeggiando con amici e parenti quando all'improvviso il marito, di 48 anni, è stato colto da un malore. Giunti sul posto i soccorsi, non si è potuto fare altro che constatarne il decesso avvenuto per arresto cardiaco. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi del caso.