Colto da un malore, l'assessore Briguglio è stato ricoverato in ospedale

Tanto spavento per amici, parenti e cittadini e una pioggia di commenti con abbracci virtuali. L'assessore ai Lavori pubblici Domenico Briguglio, durante la giornata di ieri, è stato colto da un malore e ricoverato d'urgenza nell'ospedale San Paolo di Bari. Durante la serata, però, ha tranquillizzato il popolo del web con un post sulla sua pagina Facebook: «Voglio rassicurare tutti quanti: sto bene». In fase di miglioramento, dunque, le sue condizioni di salute.Nel frattempo l'assessore ha ringraziato medici e sanitari per la loro «professionalità e tempestività».