Colto da un malore nella sua casa a Trani, scompare a 37 anni il medico Francesco Birtolo

Si trovava da solo nella sua casa di Trani, Francesco Birtolo, quando è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Scompare così, all'età di 37 anni, il medico di base, originario di Francavilla Fontana, che prestava servizio nell'Asl Bat, dove viveva da qualche tempo.La morte è sopraggiunta per cause naturali e all'improvviso nel suo appartamento. Nella sua città natale Francesco Birtolo era molto conosciuto: ragazzo gentile, brillante, affabile, con una passione grande per la musica e in particolare per la chitarra. Un giovane medico sempre col sorriso, che lascia un grande vuoto in parenti, amici e in tutta la comunità sanitaria locale.