Come difendersi dalle truffe finanziarie, incontro in biblioteca

Mercoledì 28 febbraio 2024, ore 17.00, in biblioteca si svolgerà l'evento dal titolo Come difendersi dalle truffe. L'educazione finanziaria per la terza età.Le truffe finanziarie rivolte agli anziani sono un problema serio proprio per la Terza Età che, emerge dagli ultimi dati ISTAT ed ABI disponibili, risulta essere particolarmente vulnerabile a questo tipo di frode a causa della sua fiducia nelle persone e della loro potenziale mancanza di familiarità con le nuove tecnologie finanziarie. Ci sono vari modi in cui gli anziani possono essere ingannati: truffe telefoniche, frodi via email, pubblicità ingannevoli e persino abusi da parte di familiari o persone fidate, possono includere investimenti fasulli, vendita di prodotti finanziari inutili o dannosi, frodi relative alla previdenza sociale e molto altro ancora.Per combattere questo problema, è importante sensibilizzare gli anziani e i loro familiari sui segnali di avvertimento fornendo loro le risorse necessarie per proteggersi, per questo motivo e con l'obiettivo di avere anziani più informati e più sicuri.La Città di Trani ha organizzato la conferenza dal titolo COME DIFENDERSI DALLE TRUFFE in collaborazione con l'Università della Terza Età di Trani ed il Lions International "Ordinamenta Maris" di Trani, un incontro che si avvarrà della illustre presenza di Funzionari della filiale di Bari della Banca d'Italia, che avranno cura di fornire informazioni utili sull'attività di prevenzione svolta dalla suddetta istituzione nell'ambito delle truffe finanziarie e presenterà le buone pratiche per chi opera con strumenti di pagamento e home banking.Durante l'evento saranno trattati i seguenti temi:La Banca d'Italia per l'educazione finanziaria;Strumenti di pagamento e home banking;Truffe, imparare a riconoscerle per evitarle;La tutela del cliente di fronte all' arbitro bancario finanziario.