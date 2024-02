Come difendersi dalle truffe: una lezione di educazione finanziaria

La BIBLIOTECA COMUNALE ospiterà un incontro per un interessante lezione di EDUCAZIONE FINANZIARIA: COME DIFENDERSI DALLA TRUFFE.Fra i relatori previsti il Dr. Sergio Magarelli - Capo della sede di BARI della BANCA D'ITALIA.Cosa sanno i cittadini di truffe e frodi finanziarie? Come si tutelano quando acquistano in rete? Come usano i sistemi di pagamento digitali? Questi e altri aspetti saranno dibattuti nell'evento del 28 febbraio voluto dal Coordinatore del Comitato per l'Educazione finanziaria dei LIONS - Dr. Nicola Pirulli - e promosso dalla Università per la terza età e dal locale Lions Club.Elevare il livello di COMPETENZE in ambito finanziario consente di essere meno esposti a truffe e raggiri. Molte Istituzioni fra cui la Banca d'Italia fanno continua formazione ma l'Italia resta uno dei paesi con la più bassa alfabetizzazione finanziaria.L'appuntamento ancora da definirsi è organizzato da LIONS CLUB "TRANI ORDINAMENTA MARIS" cura dell' ing Elio Loiodice, e Associazione UNIVERSITA PER LA TERZA ETA' con il Prof. Gaetano Attivissimo, con il patrocinio della Amministrazione comunale.