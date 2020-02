Come diventare un eroe attraverso la super-compensazione

In questo nuovo appuntamento della rubrica "Cinema e Scienza" parliamo di Hercules, della Forza e del protocollo di Supercompensazione nello sport! Tutti conoscete Hercules e tutti sapete quant'era forte; ma anche Hercules ha dovuto allenarsi e Phil non ci è andato mica leggero!Ma partiamo dall'inizio...cosa è la forza? E' quella capacità motoria che permette di vincere una resistenza, quindi, per esempio, di sollevare, spostare, alzare un oggetto. A questo punto, la domanda successiva è: "Come si diventa un eroe?".Sicuramente il connubio perfetto è dieta ed allenamento, ma ci vuole anche costanza, passione, determinazione. E' importante che l'eroe sia carico di glicogeno, che rappresenta la scorta glucidica muscolare ed epatica e, per far questo, esiste una scelta dietetica nota come Supercompensazione. La supercomensazione, infatti, è una strategia dietetica che permette di aumentare le scorte di glicogeno. La strategia inizia 7 giorni prima della competizione e si compone di due fasi. Per i primi 4 giorni della settimana, l'eroe si allena assumendo una dieta povera di carboidrati e ricca di lipidi. Durante questi 4 giorni si verifica il progressivo deficit del glicogeno muscolare. Nei tre giorni successivi si attua il ricarico muscolare del glicogeno attraverso la dieta che prevede un aumento notevole del carboidrato, mentre dal punto di vista dell'allenamento si ha un decremento. A questo punto le concentrazioni del glicogeno risalgono nuovamente nei muscoli e superano i livelli di partenza.Nel film Hercules del 2014, The Rock si è sottoposto ad una dieta 5000 Kcal ed un allenamento costante per poter interpretare il nostro eroe!