Come la dieta inizia nella testa: da Luna di Sabbia un confronto con gli esperti

"DIMAGRIMeNTe": questo è il titolo dell'incontro gratuito che si terrà oggi 20 febbraio, alle 20.00, nella libreria Luna di Sabbia a Trani. Saranno affrontati, in un confronto libero, i temi di alimentazione, dieta, aspetti bio - psicosociali implicati nel processo di dimagrimento e strategie per un comportamento alimentare finalizzato al benessere di mente e corpo. "Perché non riesco a raggiungere il peso che desidero?", "Perché è cosi difficile per me perdere peso?", "Perché mi sembra di non riuscire a controllare la mia alimentazione ed a seguire una dieta?", di tutto questo si parlerà durante l'incontro.I partecipanti potranno confrontarsi con gli esperti su cosa significhi seguire una dieta restrittiva, quali sono gli aspetti che spesso vengono tralasciati e bypassati, quale sia il legame profondo tra emozioni e cibo e come sia possibile costruire un comportamento alimentare funzionale lavorando sinergicamente sugli aspetti psicologici e nutrizionali.A condurre l'incontro ci saranno la dottoressa Luisa Rinella, biologo nutrizionista e la dottoressa Maria Roberta Massimini, psicologa, impegnate in un progetto di collaborazione di psicologia alimentare. Per un'agevole gestione dell'incontro è preferibile prenotare la propria partecipazione all'indirizzo e - mail: info@lunadisabbia.it.