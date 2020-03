Come migliorare la connessione domestica con la fibra ottica Fastweb

Come funziona la fibra ottica

Disporre di unaè ormai fondamentale per poter beneficiare pienamente di tutte le risorse messe a disposizione dalla rete. Attualmente per avere unaNaturalmente, il primo passo che bisogna fare è quello di, che permetta di disporre di un servizio diin grado di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di connettività.In Italia, per esempio,costituisce uno dei principali punti di riferimento per quello che riguarda questo tipo di connessione: l'azienda, infatti, è stata tra le prime nel paese a intuire tutte le potenzialità della fibra. Motivo per cui ha lavorato e sta continuando a lavorare per arrivare a offrire una copertura totale in tutte le regioni d'Italia.L'azienda si impegna anche nel fornire online a chi interessato tutte le informazioni necessarie su questo tipo di connessione. Nell'apposita sezione dedicata, disponibile alla pagina https://www.negozi.fastweb.it/it/fibra/ è infatti possibile scopriree del servizio offerto da Fastweb.I servizi di connessione a rete fissa hanno un meccanismo di funzionamento legato a un cavo che mette in collegamento ogni centralina di prossimità e la specifica utenza domestica. In caso di, il cavo è costituito da una serie di, di fibra di vetro o polimeri plastici, generalmente protetti da un rivestimento in gomma.Proprio grazie alla particolare composizione dei filamenti, il cavo permette di, permettendogli di raggiungere lunghe distanze senza andare incontro a dispersioni e interferenze che sono invece tipiche di altri sistemi meno innovativi di connessione.L', ad esempio, utilizza le linee telefoniche tradizionali (quelle che, per intenderci, si servono del doppino telefonico in rame). Tale tecnologia è certamente maggiormente a rischio di interferenze e, inoltre,nella ricezione e nella trasmissione dei dati, che è invece generalmente assicurata dalla fibra ottica.Se ci si avvale di servizi di provider come Fastweb, difficilmente si sperimenteranno problemi tecnici in grado di nuocere alla stabilità e alla velocità della connessione.Se, tuttavia, si dispone di un, si potrebbe incorrere in una connessione non al massimo delle sue potenzialità.Infatti, sebbene l'aspettativa di vita di un modem sia più elevata rispetto ad altri device, anche questi dispositivi prima o poi necessitano di essere sostituiti con prodotti più innovativi.Dunque, la connessione lenta potrebbe essere determinata da un modem che non riesce più a gestire adeguatamente tutti i dispositivi collegati in contemporanea: questo comportadi file e dati.Fastweb, in ogni caso, propone una soluzione anche a questa eventualità, mettendo a disposizione dei propri clienti un, in grado di garantire le migliori prestazioni possibili alla connessione domestica che sfrutta la fibra.Unaalla rete potrebbe essere determinata anche da una copertura piuttosto difficoltosa della superficie dell'abitazione, soprattutto se la casa si estende per molti metri quadri o su più piani.Per questo, è consigliato installare il router al centro dell'abitazione, in un luogo in cui il segnale debba incontrare meno muri, mobili e altri ostacoli. Si può dunque cercare di risolvere il problema di una connessione lenta, e avvicinandolo ai dispositivi connessi, o magari installare dei dispositivi che amplificano il suo segnale.Inoltre, anche se ci si dimentica molto spesso di tale particolarità, il router non è certo l'unico dispositivo che utilizza la banda radio a 2,4 GHz per le proprie comunicazioni.Dal telefono cordless ai dispositivi Bluetooth, dagli apparecchi per la smart home ai microonde, la contemporanea presenza in casa di più device che "viaggiano" sulla stessa banda potrebbe generare delle interferenze che impediscono al proprio router di funzionare al meglio.In questi casi, si può cercare di risolvere il problema, e verificare se così facendo la velocità e la qualità della connessione tende o meno a migliorare.