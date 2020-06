Occhi secchi e rossi causati dallo smart working

Sindrome da visione al computer: sintomi

Con la pandemia globale COVID-19 le scuole e gli uffici sono rimasti chiusi per diversi mesi. Le scuole non riapriranno fino al prossimo anno, mentre, gli uffici stanno gradualmente aprendo, anche se molti lavoratori stanno continuando a svolgere il loro impiego a casa in modalità smart working.Lavorando da casa spesso il monte ore aumenta e così anche il tempo trascorso davanti a pc, tablet e smartphone. La sovraesposizione agli schermi di computer o altri device elettronici può provocare fastidiosi sintomi agli occhi e nei casi più gravi, complicazioni alla vista. Tutto ciò si può sintetizzare con la nota sindrome da visione al computer.Ma in cosa consiste questa sindrome, quali sono i suoi sintomi e come si possono proteggere gli occhi e la vista? A tutte queste domande daremo una risposta in questo articolo.Vi sarà capitato parecchie volte di arrivare a fine giornata con gli occhi secchi e rossi e con un forte mal di testa. Questi sono solo alcuni piccoli campanelli d'allarme che vi avvisano di diminuire le ore davanti a schermi luminosi. Lo schermo della tv, dei pc o degli smartphone emanano la luce blu, un'onda luminosa dannosa per la vista nonché causa principale di tutti i fastidiosi sintomi poco sopra elencati.Fortunatamente le soluzioni per proteggere gli occhi dalla luce blu esistono. Per chi lavora molte ore davanti al pc è indispensabile avere un paio di, come quelle che la start-up italiana Nowaveofficial mette a disposizione sul proprio sito. Si tratta di occhiali con lenti particolari e lavorate appositamente per poter fungere da schermo protettivo per gli occhi e di bloccare i raggi della luce blu, impedendoli di raggiungere gli occhi.Anche gli occhi hanno bisogno di una pausa e soprattutto di fare un po' di stretching. Durante l'arco della giornata lavorativa, di studio o di svago davanti ad un monitor è bene prendere qualche minuto di pausa. Questo vi permetterà innanzitutto di sgranchire un po' le gambe e aiutare anche la schiena ma soprattutto i vostri occhi ne gioveranno perché per un paio di minuti potranno guardare la luce naturale e oggetti ben più lontani. In questo modo si rilasseranno e non vi daranno fastidio a fine giornata.La regola ideale sarebbe quella del: 20-20-20. Ovvero, dopo 20 minuti di lavoro davanti al pc, distogliere lo sguardo e fissare un punto lontano 20 metri per almeno 20 secondi.E in più, ritornando allo stretching per gli occhi, occorre fare delle piccole rotazioni con gli occhi con le palpebre chiuse. Movimenti circolari e delicati e soprattutto lenti. In questo modo i vostri occhi si muoveranno un po' e si lubrificheranno evitando di rimanere secchi e irritati.Ma indossare gli occhiali con filtro luce blu e riposare gli occhi ogni 20 minuti non basta. Per poter proteggere a pieno gli occhi e in particolare la vista, anche la postazione di lavoro deve essere idonea. La sedia deve essere comoda e permettervi di poterla regolare in altezza. Anche la scrivania deve essere della giusta altezza, deve permettervi di non affaticare né la vista né le braccia e la schiena.Una posizione ideale è quella dove le bracci formano un angolo di 90° e i piedi sono ben poggiati a terra. Da non dimenticare la lontananza dello schermo del pc, né troppo vicino né troppo lontano e soprattutto l'illuminazione della stanza.Sì alla luce naturale ma con attenzione che non si trovi dietro allo schermo e né che punti direttamente esso. Anche la luce artificiale deve essere regolata, con gli stessi criteri di quella naturale.