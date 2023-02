Problemi con la rete Vodafone, disagi a Trani

Nelle ultime ore la linea Vodafone non funziona o comunque procede a singhiozzi a Trani. Diverse le segnalazioni che stanno giungendo in redazione da parte di utenti che segnalano il malfunzionamento della rete sia fissa che mobile in città, da nord a sud. Un problema a cui però l'azienda di telecomunicazioni sta già provvedendo. Per chi è in possesso della linea fissa stanno infatti giungendo sms che garantiscono la risoluzione nel giro delle prossime ore: «Gentile cliente, ti informiamo che dalle 23.50 del giorno 23 febbraio 2023 alle 04 del giorno 24 febbraio faremo attività di manutenzione e miglioramento della tua rete e potresti avere un'interruzione sui servizi della tua rete fissa. Ci scusiamo in anticipo per il disagio. Se dopo le 04 continui a non navigare spegni e riaccendi la tua Vodafone Station», fa sapere Vodafone.