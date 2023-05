Come raggiungere Milano da Malpensa e viceversa: le migliori soluzioni

Servizio di noleggio con conducente

è una delle città più popolate d'Italia, nonché metropoli presa d'assalto dai turisti durante tutto l'anno. Il capoluogo lombardo può vantare diversie punti d'attrazione turistica dotati di un fascino senza pari: il Duomo, il Castello Sforzesco, la Pinacoteca di Brera. Ma Milano è anche famosa per essere un punto nevralgico della moda italiana e mondiale, e in tanti seguono i trend presso il cosiddetto, ad esempio.Insomma, tra eventi di ogni tipo e arte, ogni meseda tutto il mondo:è l'aeroporto principale di Milano, e qui si sviluppa un certo traffico di persone che vanno e vengono. Tuttavia, capita di non conoscere i modi più comodi per, dunque una guida utile in tal senso può portare dei vantaggi: eccoLain quanto a comodità per riuscire a spostarsi da Malpensa a Milano è sicuramente il, le cui tariffe sono più basse rispetto ai taxi e i veicoli messi a disposizione possono ritenersi di lusso. Infatti, si tratta di automobili o van (a seconda del numero di persone) moderni e incredibilmente confortevoli, in grado di rendere il viaggio piacevole, sicuro e dotato di estrema privacy.Per poterne usufruire bastasull'omonima piattaforma, e il servizio NCC Malpensa riesce ad accontentare qualunque tipologia di esigenza: si può scegliere sia il luogo di partenza che quello di arrivo, nonché l'orario; si possonodurante il percorso selezionato. Inoltre, è possibile formulare delle domande all'autista per avere deio sulla città da visitare; l'autista offre supporto per qualunque necessità, e si può persino richiedere un veicolo con finestrini oscurati per unaLo stesso dicasi per il viaggio di ritorno, prenotando in anticipo (magari sin dal giorno di arrivo) la corsa del servizio ncc Milano malpensa . Il servizio di Handling aeroportuale, tra l'altro, è disponibile per i clienti in viaggio sia per lavoro che eventualmente per piacere, e lo è 24 ore al giorno tutti i giorni dell'anno.Una delle soluzioni di viaggio più comode per raggiungere Milano una volta giunti a Malpensa, e ciò vale anche per il ritorno, è rappresentato dal. Il suddetto trasporto circola con intervalli regolari di circa 30 minuti a corsa, offrendo unoai turisti. Inoltre, è presente aldell'aeroporto, ed effettua una corsa diretta che ha come destinazione o(37 minuti) o(51 minuti); l'importante è scendere alla fermata più vicina al proprio alloggio. I biglietti costano 13 euro e sono facilmente acquistabili online.Ilè un'altra soluzione di viaggio piuttosto comoda e parecchio utilizzata dai turisti quando atterrano a Malpensa. La linea di autobus in questione è stata nominata, e garantisce un percorso diretto verso Milano; lo stesso vale per il ritorno. Le due fermate effettuate sono la, per chi deve dirigersi in un'area in periferia. Anche in questo caso l'intervallo tra una corsa e l'altra è di 30 minuti, mentre il biglietto lo si può comprare sia in Internet che direttamente all'apposito botteghino in aeroporto.Altra compagnia di autobus è quella di Air Pullman, che mette in piedi un servizio denominatoda offrire ai turisti una volta atterrati all'aeroporto (e viceversa). Il costo dei biglietti varia a seconda della distanza da percorrere, poiché alcune tratte arrivano anche fino a Bergamo, ma in linea di massima per andare verso labisogna spendere 10 euro solo per l'andata, ose si acquista anche ilin combinazione.