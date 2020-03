Come scegliere il costume giusto per il proprio fisico

I costumi migliori in base al tipo di seno

Il costume adatto alla forma del corpo

Il costume giusto per la donna curvy

Con l'avvicinarsi dell'estate sta tornando come ogni anno il momento della, perciò è importante non farsi trovare impreparati, sapendo su quale modello puntare. Le migliori aziende del settore come Margarita Moda Mare propongono già le, con tantissime idee interessanti e innovative.Allo stesso tempo non bisogna soltanto guardare alla moda, sebbene un costume di qualità e aggiornato con le ultime tendenze sia fondamentale. Infatti è importante capire, acquistando un prodotto perfetto per le forme e le linee del proprio corpo. Ecco alcuni consigli utili.Per una donna il seno è una parte essenziale del corpo, in grado di, tuttavia richiede una certa attenzione nel momento di comprare il costume da bagno. Un modello non adeguato potrebbe far risultare il look volgare, oppure non favorire l'equilibrio estetico desiderato.Per chi possiede unè importante contenere il più possibile, perciò un'opzione possibile è il classico. Oggi queste versioni sono tornate di moda, grazie al design elegante e raffinato che possono assicurare. Con un seno considerevole si può scegliere un costume intero con, oppure con laccetti incrociati.Al contrario, per un donna con unè fondamentale creare un certo spessore, sfruttando quei modelli che aiutano a valorizzare il décolleté. Ad esempio si possono prediligere, con coppe più dure oppure dotate di leggere imbottiture. Inoltre è opportuno preferire le stampe vivaci e i, al posto delle tinte unite che appiattiscono le curve.Oltre al tipo di seno è indispensabile scegliere il costume giusto in base alla forma del corpo. Le donne con unasono senza dubbio le più fortunate, poiché hanno la stessa ampiezza tra spalle e fianchi con un seno non eccessivo. In questo caso si possono usare bikini classici e, evidenziando le proporzioni simmetriche.Con deie una vita sottile, ovvero la forma cosiddetta a pera, il costume ideale è sicuramente quello intero. Ancora meglio se il modello propone uno, con una zona superiore rafforzata e irrobustita, per aumentare il volume sul seno e snellire invece i fianchi.Avereè del tutto normale, tuttavia se il grasso è localizzato nella pancia bisogna prestare attenzione alla scelta del costume. Ad esempio in queste situazioni, poiché nasconde la zona e sfina la silhouette. Eventualmente si possono acquistare modelli lavorati sulla schiena, con spalline più ampie e qualche particolare stilistico originale per un tocco di stile in più.Se invece il problema è l', il bikini ritorna l'opzione perfetta per presentarsi con un costume da bagno adeguato in spiaggia. La mancanza di volume permette di preferire uno, un po' retrò con stampe e colori caldi. Altrimenti si può usare anche un costume intero, ma in questo caso deve essere ben modellato.Oramai essere unaè accettato anche dalla moda, con canoni estetici che stanno cambiando con il passare degli anni. Molte aziende del settore propongono modelli specifici per chi presenta delle, con bikini e costumi interi progettati appositamente per le donne prosperose e in carne.Naturalmente non tutti i prodotti sono adatti, infatti devono, facendo sentire a proprio agio quando ci si trova in spiaggia. Le nuove collezioni moda mare 2020 offrono non solo costumi interi, ma anche due pezzi avvolgenti cone pezzo di sopra che sostiene il seno e aumenta il décolleté.Per lo stile vanno molto di moda i, con una predilezione per il design anni '50. Per andare sul classico si può optare per la tinta unita, allo stesso tempo si può osare un po' di più con delle, dei colori più animati ed eventualmente delle righe, purché siano verticali altrimenti meglio evitare perché allargano la silhouette.