“Comedy therapy”, nuovo appuntamento di Stand-Up comedy a Palazzo delle Arti Beltrani

Dopo il successo della rassegna "Stand-up comedy" dello scorso anno, domenica 18 maggio alle ore 19:30 (porta ore 19:00), torna ai un nuovo appuntamento dedicato alla risata e alla riflessione. "On the mic" è il primo appuntamento e ci sarà, attore teatrale, clown e comico dell'arte con oltre 30 anni di esperienza. Stand-up comedian dal 2000, da qualche anno collabora con il collettivo StandaPPura. Rossi ha partecipato a Zelig Lab Puglia e si esibisce in tutta Italia.Questo 'special comedy show', organizzato dall'Associazione Delle Arti in collaborazione con il collettivo StandaPPura, vede diversi comici alternarsi sul palco, affrontando con ironia e irriverenza i temi più controversi della società contemporanea. Un appuntamento in cui il sorriso diventa potente strumento per affrontare le complessità della vita moderna.Con la "Comedy therapy" i comici sul palco condividono disagi e storie tragicomiche, con l'obiettivo di rapire il pubblico e farlo sentire immerso in un'opera d'arte totale, questa volta comica. Durante la serata la platea vive un'esperienza coinvolgente. I comici, ognuno con il proprio stile inconfondibile, offrono un mix di risate e considerazioni su argomenti contemporanei, riuscendo così a strappare un sorriso mentre invitano a osservare da nuovi punti di vista la realtà che ci circonda. "Comedy therapy" è un evento nato dall'idea del collettivo barese 'StandaPPura' con l'intento di portare la stand-up comedy in Puglia, permettendo al territorio di scoprire e appassionarsi ad una forma d'arte ancora poco nota. Quattro attori si susseguono con i loro monologhi comici, utilizzando un linguaggio 'politically uncorrect' e parlando dei loro fallimenti per cercare di far ridere il pubblico. Anche qui, fallendo.Ad esibirsi a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani nomi noti della comicità come. Tornano, reduci dal successo della precedente rassegna "Sindrome di Stand-Up", Gerry Cassano, content creator pugliese che ha raggiunto il successo online con il suo personaggio "Lozar" e ha deciso di utilizzare i social come mezzo di comunicazione, creando progetti ironici che hanno successo sulle piattaforme. Stand up comedian, da 3 anni ci racconta la sua storia con chiavi ironiche e surrealiste. Si definisce un cartone animato per adulti non consenzienti. Nel 2022 si è avvicinato alla stand-up comedy, scrivendo ed esibendosi con il barese Marco Montrone, anche lui protagonista della serata, classe '94, ha debuttato al Zelig Lab e creato il personaggio "Donato della Madonnella", un'icona della satira pugliese online. Attualmente scrive e si esibisce in stand-up comedy. Entrambi, Gerry Cassano e Marco Montrone, sono co-fondatori di 'StandaPPura'.Completa il quartetto di attori, la new entry Andrea Stano, nato nel 1985, agente di commercio, giornalista e stand up comedian. Volto televisivo di Verde di rabbia, programma in onda sull'emittente locale Telebari. Durante la serata, non mancheranno occasioni speciali per interagire con i comici stessi. Gli spettatori, infatti, non saranno semplici fruitori del comedy show, ma parte attiva, con la possibilità di porre domande condividendo le proprie esperienze. Questo renderà l'atmosfera particolarmente vivace e stimolante, creando un legame interattivo e diretto tra palco e pubblico, abbattendo la quarta parete.Sarà possibile scoprire il talento di questi comici provenienti dalla Puglia che affondano la loro vis comica nella tradizione e nella satira locale, offrendo al pubblico un'esperienza di stand-up comedy che riflette la cultura e le peculiarità del nostro territorio. Al pubblico l'opportunità di ridere e riflettere, contagiati dalla vis comica degli attori, senza prendere questi ultimi troppo sul serio!Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.it