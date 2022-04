Comitato di quartiere Pozzopiano: sopralluogo di verifica dei lavori alla rotonda di via Bari

Il Comitato di quartiere Pozzopiano è sempre impegnato nella verifica delle problematiche della zona a sud della città, non ultimo quello della viabilità nei pressi di importanti nuove costruzioni: "A seguito del tavolo tecnico, che abbiamo chiesto e poi tenutosi in data 18 marzo - si legge in una nota sulle pagine social del Comitato presieduto da Rosanna Nenna - c'è stato in questi i giorni il sopralluogo in via Bari. L'intento principale del Comitato è stato quello di dare un'accelerata ai lavori per la costruzione della nuova rotonda, necessari per inaugurare la seconda corsia. Non solo: abbiamo portato le nostre proposte per migliorare la viabilità, aumentare il numero dei parcheggi e per la piantumazione di nuove alberature laddove il verde pubblico è venuto meno. Nel nostro piccolo ci proviamo sempre a migliorare un po' il luogo in cui viviamo e lo facciamo dedicando il nostro tempo".