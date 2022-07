Comitato feste patronali: "Accuse infondate, si agirà per vie legali"

"In seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate in questi giorni da persone note, sulle pagine social, che diffamano l'operato e le scelte del Comitato, si diffida e ci si dissocia dalle affermazioni fatte, peraltro prive di documentazione e colme di infondatezza. Il Comitato pertanto, provvederà ad agire per vie legali."È questo il comunicato pubblicato sulla pagina del comitato feste patronali a seguito delle dichiarazioni dell'imprenditore tranese che dichiara di aver offerto gratuitamente la sua disponibilità per la festa patronale dedicata a San Nicola Pellegrino.