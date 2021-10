Commemorazione dei defunti, il calendario delle aperture del cimitero

Sabato 30 ottobre 2021: dalle 7 alle 13 e dalle 14.30 alle 17

Domenica 31 ottobre 2021: dalle 7 alle 13 e dalle 14.30 alle 17

Lunedì 1 novembre 2021: dalle 7 alle 17 (orario continuato)

Martedì 2 novembre 2021: dalle 7 alle 17 (orario continuato)

Mercoledì 3 novembre 2021: dalle 7 alle 13 e dalle 14.30 alle 17

Si rende noto il calendario con gli orari di apertura del civico cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti:Martedì 2 novembre, il civico cimitero ospiterà la consueta commemorazione dei Caduti in Guerra e dei Defunti. Alle ore 10 nei pressi del Sacrario è in programma la cerimonia con Alza Bandiera, Onore ai Caduti e Deposizioni di Corone. Alle 11.30 in Cattedrale sarà celebrata una Santa Messa officiata dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo.