Commemorazione dei defunti, oggi tradizionale cerimonia nel cimitero

Oggi, lunedì 2 novembre, occasione della commemorazione dei Caduti in guerra e dei defunti, all'interno del cimitero comunale è in programma l'annuale manifestazione istituzionale.Alle ore 10 nei pressi del Sacrario è in programma la cerimonia con Alza Bandiera, Onore ai Caduti e Deposizioni di Corone. Alle 11.30 in Cattedrale sarà celebrata una Santa Messa officiata dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo.Anche oggi il Cimitero resterà aperto con orario continuato dalle 7 alle 17.