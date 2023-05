Compagnia dei Teatranti vincente a Sala Consilina: sua la XXVI edizione di “Teatro in Sala”

"Tre preti per una besciamella", lo spettacolo che dal 2019 la Compagnia dei Teatranti di Trani/Bisceglie sta replicando in quasi tutte le regioni d'Italia, è risultato il miglior spettacolo e quindi vincitore della XXVI edizione della rassegna nazionale "Teatro in Sala". La premiazione, tenutasi domenica 28 maggio presso il Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina (SA), ha sancito e coronato una primavera ricca di soddisfazioni per i nostri Teatranti.«Pensavamo che esattamente un mese fa, il 29 aprile a Rotonda (Pz), alla serata di premiazione della 5a edizione del "Festival Nazionale del Teatro Amatoriale", si fosse chiuso un periodo ricco di soddisfazioni sia per la Compagnia che per i singoli artisti, con i premi assegnati a Enzo Ciani quale migliore attore protagonista, a Elisabetta Tortora e Francesco Di Tondo quali migliori attori caratteristi ed a Tre preti per una besciamella il titolo di miglior spettacolo gradito dal pubblico, per non contare le nomination a migliore scenografia, migliori costumi e miglior spettacolo del Festival, miglior attore protagonista e miglior regia ad Enzo Matichecchia, migliore attrice protagonista alla sottoscritta e migliore attrice caratterista a Noemi Mazzola», questo il primo commento a caldo della Presidente della Compagnia e cioè l'attrice Lella Mastrapasqua.«Ricevere un tale importante riconoscimento, ha fatto nascere in me due sentimenti contrastanti: uno di grande soddisfazione per la vittoria e l'altro di velata tristezza, pensando al fatto che una città di 54.000 abitanti come Trani non ha ancora un teatro comunale mentre una città di 11.000 abitanti come Sala Consilina può fregiarsi di avere un teatro moderno ed ospitale, perfetto sotto ogni punto di vista», la cruda analisi dell'attore e regista Enzo Matichecchia.