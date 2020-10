Comune di Trani, accesso ad un solo utente per volta e su appuntamento per alcuni uffici

In considerazione delle nuove misure ministeriali destinate a contenere la diffusione del virus covid19 che richiamano espressamente, tra le altre cose, la necessità di garantire l'apertura degli uffici pubblici nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini utenti, il sindaco di Trani ha firmato una disposizione con la quale è consentito l'accesso senza appuntamento, limitatamente ad un solo utente per volta, ai seguenti sportelli: ufficio anagrafe (stato civile, carte di identità, atti notori); ufficio messi; protocollo generale; tributi comunali.L'accesso agli altri uffici comunali è consentito solo previo appuntamento telefonico, nel giorno ed orario fissato. Gli uffici concederanno gli appuntamenti solo ove non sia possibile soddisfare le esigenze degli utenti per via telefonica o telematica, avendo cura di distanziare gli orari di non meno di 15 minuti, in modo che negli uffici non vi sia la presenza di più di un utente per volta. L'elenco degli appuntamenti per il giorno successivo deve essere consegnato al personale di vigilanza entro le ore 14 del giorno precedente.In allegato sono resi noti i numeri telefonici, presidiati da operatore, presso i quali nei consueti orari di apertura al pubblico, è possibile richiedere appuntamenti. In difetto i cittadini potranno rivolgersi all'ufficio URP telefonando al numero 0883.581132 o inviando una mail a urp@comune.trani.bt.it.