Comune di Trani, non più pagamenti con bonifico ma solo tramite PagoPa

spontaneo - in questo caso, l'attività di pagamento nasce su richiesta del cittadino che intende fruire di un servizio, attraverso l'accesso al relativo portale, raggiungibile dal link PAGOPA presente nella home-page del Comune di Trani;

atteso - in questo caso, è la Pubblica Amministrazione a inviare un avviso di pagamento al cittadino con le relative indicazioni; successivamente, ricevuto il modello, il cittadino procederà con il pagamento.

Tutti i pagamenti di cittadini e imprese in favore del Comune di Trani, non possono più essere eseguiti con bonifico bancario o bollettino di conto corrente postale, ma solo utilizzando il sistema PAGOPA.Il pagamento può essere:In entrambi i casi, risulta fondamentale che la causale del pagamento inserita all'atto di generazione dell'avviso di pagamento sia esatta.A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il pagamento di un canone di ormeggio, dovrà essere generato un bollettino PAGOPA, optando - in fase di generazione - per il servizio "canoni ormeggi". Allo stesso modo, per il pagamento dei diritti di segreteria connessi a pratiche SUAP, il relativo avviso dovrà essere creato scegliendo il servizio "diritti suap".Gli uffici comunali stanno già procedendo alla progressiva modifica dei format dei rispettivi modelli e istanze, al fine di adeguarli agli obblighi normativi, anche in vista della futura chiusura dei conti correnti postali.