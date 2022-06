Con gli occhi di Leonardo, incontro culturale oggi a Palazzo Beltrani

Anche oggi l'ingegner Giuseppe Manisco, l'autore della mostra "RINASCIMENTO architettura – ingegneria – scienza – tecnica", condurrà i visitatori di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani in un affascinante viaggio alla scoperta della scienza e della tecnica del Quattrocento attraverso le 22 macchine, per la maggior parte in scala reale, realizzate dai progetti originari di artisti e ingegneri del tempo, tra cui Filippo Brunelleschi, Francesco di Giorgio Martini, Giuliano Da Sangallo, Baldassarre Peruzzi, Mariano Daniello di Jacopo detto il Taccola e Leonardo da Vinci.Stasera, invece, alle ore 20:30, nella spettacolare Corte "Davide Santorsola" un interessante incontro culturale da non perdere: "CON GLI OCCHI DI LEONARDO. Leonardo da Vinci, uomo di ingegno e talento universale del Rinascimento".Ospite d'eccezione l'ing. Giuseppe Manisco, illustre esperto vinciano, che dialogherà con il prof. Gianni De Iuliis, filosofo. Modera l'incontro Niki Battaglia, direttore di Palazzo delle Arti Beltrani. Introduce l'Assessore alle Culture della città di Trani, Francesca Zitoli.L'incontro, evento culturale collaterale alla mostra in corso "RINASCIMENTO. Architettura - Ingegneria - Scienza - Tecnica", a cura dell'Associazione Delle Arti in collaborazione con l'Associazione CREATTIVAmens, è focalizzato sull'approfondimento di aspetti epistemologici, letterari, artistici e scientifici del grande Genio. Ingresso libero.Ricordiamo, inoltre, che Bar a Corte sarà aperto dalle ore 16:00.