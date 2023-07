Con il Festival del Giullare a mezzanotte la magia dell'allunaggio in un'immersione di luci, parole e suoni

Ancora una volta il Festival de Il Giullare intende "osare" e provare ad andare oltre... Con inizio alle ore 24.00 (puntuali!), questa sera tra il silenzio e il fascino di Santa Geffa, grazie alla preziosa collaborazione di Xiao Yan, andrà in scena Allunaggio - Cinema per le tue Orecchie!Uno spettacolo ricco di suggestione creato e ideato da Vincenzo Deluci, fondatore e ideatore di AccordiAbili e Fabrizio Giannuzzi, in cui saremo catapultati in un racconto di musica e parole che ci farà rivivere le emozioni dell'arrivo degli uomini sulla Luna...Non ci resta che condividere con voi questa esperienza! Ingresso libero e... auspicato!PS: da lunedì 17 al Centro Jobel parte il contest di teatro con il primo spettacolo in gara"Di Reami e Strambe Melodie" a cura della compagnia SIVOLA-Cooperativa Sociale per l'Autismo e la Neurodiversità di BarlettaOre 20.00 apertura "AREA FOOD" con il TRUCK del Giullare e La Locanda del Giullare - il Ristorarte. Ore 21.15 ANTEPRIMA presentata da Nico Aurora. Ore 21.30 spettacolo con apertura e conduzione a cura di Marco Colonna - e della Compagnia Teatrale Il Giullare.