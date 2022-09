Concessioni e chioschi comunali, gli interrogativi di Raimondo Lima

«Ho letto che recentemente sono state revocate le concessioni relative a due chioschi oggetto di un bando di due anni fa per mancanza di documentazione. A proposito di bandi, chioschi e concessioni, collegandomi a quanto letto, formulo a chi amministra la città due semplici domande: come mai, nonostante l'aggiudicazione del 2020, non è stato ancora oggetto di lavori e resta ancora chiuso il chiosco del piazzale Santa Maria di Colonna (Monastero)? Come mai due anni per firmare il contratto?». A chiederselo è il commissario cittadino di Fratelli d'Italia, Raimondo Lima. «Come mai - conclude - nonostante l'aggiudicazione del 2020, non è stato ancora oggetto di lavori e resta ancora chiusa l'edicola-rivendita di giornali di piazza della Repubblica?».