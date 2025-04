Concorso Giuliana Angeleri, classi quinte dell'istituto comprensivo premiate da Fidapa Trani

Questa mattina le classi 5^ A, 5^B e 5^C dell'istituto compresivo di Trani hanno ricevuto un importante riconoscimento per la partecipazione al concorso dedicato a Giuliana Angeleri, promosso dalla FIDAPA sezione di Trani, alla presenza dell'assessore Lucia de Mari e della presidente Fidapa Roberta Ieva. Un concorso che mira a valorizzare il ruolo della donna nel mondo, tematica da sempre sostenuta da Giuliana Angeleri, insegnante e socia FIDAPA, prematuramente scomparsa e alla quale è intitolato il premio.Il tema di questa XIV edizione si è ispirato all'articolo 3 della Costituzione Italiana:"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."La commissione si è complimentata con tutti i bambini per la qualità e la sensibilità degli elaborati presentati. Con grande orgoglio segnaliamo che:Angelica Marcone della 5ª C ha conquistato il primo postoFrancisco Ortis Pappalettera della 5ª A ha ricevuto una menzione specialeUn sentito ringraziamento va al Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, per aver reso possibile la partecipazione al concorso, dimostrando ancora una volta l'attenzione della scuola verso i valori di cittadinanza, rispetto e uguaglianza.Complimenti a tutti i piccoli autori!