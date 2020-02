Conferenza "Smart & Safe" alla scuola Baldassarre

Saranno trattati i delicati temi delle fake news (come riconoscerle e come contrastarle)

Il 15 Febbraio, alle ore 9, si terrà presso la sala teatro della scuola Baldassarre una conferenza dal titolo "SMART & SAFE".Sarà rivolta agli alunni di alcune classi seconde.È stata organizzata dalla scuola diretta dal preside Marco Galiano, in collaborazione con l'associazione ingegneri BAT e con il patrocinio dell'ordine ingegneri BAT.In programma tre interventi: il primo sarà dell'ingegnere informatico Felice Mansi.A seguire interverrà il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Giuseppe Dimiccoli.Il terzo intervento sarà congiunto e curato dalla professoressa Alesssndra de Robertis, docente d'italiano della scuola Baldassarre e dall'avvocato penalista Roberta Schiralli.Verranno trattati i delicati temi delle fake news, come riconoscerle e come contrastarle e della tutela della privacy, anche e soprattutto a fronte dell'ormai diffuso utilizzo delle nuove tecnologie, tra web e social network.Sarà l'occasione per far conoscere il PON "Disattivare il cyberbullismo" appena avviato.