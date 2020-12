Conferimento illecito dei rifiuti, "beccato" dalla fototrappole della zona

Social Video 20 secondi Conferimento illecito dei rifiuti

«Mentre da un lato ci stiamo impegnando per rendere Trani ancora più bella di ciò che è, dall'altro c'è chi continua imperterrito a deturparla. Evidentemente questa gente ha fatto i conti senza l'oste. E adesso ne pagherà le conseguenze». A dichiararlo è il sindaco Amedeo Bottaro sulla sua pagina Facebook.«Se la scorsa consiliatura è stata, specie nei primi anni, all'insegna del risanamento economico e ambientale e della programmazione, questa, sulla scia dell'ultimo anno e mezzo, sarà dell'azione. Con la partenza della differenziata con l'assessore Raffaella Merra ed Amiu Trani abbiamo avviato una serie di iniziativa complementari che nascono da iter del recente passato. Le attività degli ispettori ambientali sono già note e stanno proseguendo. Adesso è la volta delle fototrappole, già dislocate in vari punti della città grazie anche alle sempre preziose segnalazioni dei cittadini. Aggiungiamo un altro beccato all'elenco. E non finisce qui».