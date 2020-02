Conferimento rifiuti, avviati dall'Amiu i controlli a tappeto in città

Amiu Trani ha avviato sul territorio comunale una puntuale attività di verifica del conferimento dei rifiuti. L'attività, eseguita da personale Amiu a seguito dell'attività di formazione svolta dalla Polizia Locale del Comune di Trani, ha prodotto risultati considerevoli. In pochi giorni le attività di controllo hanno consentito di individuare circa n. 40 conferimenti illeciti. All'esito di tali verifiche saranno applicate le sanzioni a carico dei trasgressori da parte della Polizia Locale di Trani sulla base delle relazioni di Amiu Trani.Dal prossimo mese, a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione Comune di Trani/Amiu Trani ed emissione dei decreti di nomina degli Ispettori Ambientali, AMIU Trani condurrà autonomamente, ma sempre con l'opportuno coordinamento della Polizia Locale di Trani, le attività di verifica in materia di conferimento dei rifiuti al fine di incrementare i controlli a tappeto sull'intero territorio comunale, sviluppare un'attività di salvaguardia del decoro urbano e del rispetto delle norme e delle ordinanze che regolano la materia. I controlli hanno evidenziato un aspetto abbastanza sorprendente soprattutto per la sua alta incidenza: molti dei conferimenti illeciti hanno per protagonisti cittadini delle città limitrofe.Spesso si tratta di città in cui è attiva la raccolta differenziata "porta a porta". Evidentemente si tratta di soggetti che ritengono Trani una zona franca dover potersi liberare in maniera indistinta di qualsiasi tipo di rifiuto. Un atteggiamento inaccettabile che intendiamo combattere con tutti gli strumenti necessari. Proprio l'avvio prossimo della raccolta differenziata con modalità "porta a porta" nella città di Trani sull'intero territorio comunale rende indispensabile il potenziamento dell'attività di controllo del territorio.Dobbiamo e vogliamo evitare che il comportamento di pochi vanifichi l'impegno richiesto all'intera cittadinanza di differenziare i rifiuti e seguire le regole del nuovo sistema. Agiremo con fermezza sanzionando chi sbaglia e sensibilizzando tutti ai temi ambientali.