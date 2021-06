Confesercenti Bat, alla guida riconfermato Palmino Canfora

Si è svolta lunedì 28 giugno 2021 l'Assemblea Elettiva della Confesercenti Provinciale BAT alla presenza del Presidente Confesercenti Puglia, Benny Campobasso. A seguito delle votazioni sono stati eletti:Presidente – Palmino Canfora (riconfermato);Presidenza – Asseliti Cinzia, Bissanti Carlo, Blasi Anna, Caffarella Antonietta, Caiella Nicola, Canfora Palmino, Covelli Enzo, Cuna Francesco, Del Curatolo Antonio, Di Toma Salvatore, Fracchiolla Salvatore, Fuzio Felice, Landriscina Raffaele, Leonetti Tommaso, Moncelli Sebastiano, Musicco Antonio, Musicco Nicola, Petruzzelli Francesco, Porcelluzzi Vincenzo, Porro Vincenzo, Recchia Luca, Ruggieri Giancarlo, Santoro Daniele, Tortora Vincenzo, Zucaro Cinzia, Albrizio Clementina Cassese Antonia, Ciciriello Agostino, De Leonardis Giovanni, Detto Antonio, Frisardi Angelo, Liotta Fiorella, Mancini Pasquale, Marcone Beniamino, Musicco Savino, Palmitessa Michele, Pappolla Luigi, Pappolla Vincenzo, Pedico Giuseppe, Sfregola Carmela, Spera Saro, Giungato Cosimo, Loprieno Antonia, Buono Olga, Rosito Gimmi, Parisi Antonia, Rachele Barra, Milano Vincenzo, La Porta Carlo, Riontino Michele.Delegati regionali – Raffaele Mario Landriscina, Francesco Petruzzelli, Felice Fuzio.Delegato Nazionale – Palmino Canfora.Durante l'assemblea è stato presentato il seminario "Distretti del Commercio tra rigenerazione urbana, coesione sociale e sviluppo locale". A relazionare l'arch. Elena Franco "Caratteristiche ed evoluzione dei Distretti del Commercio" che si occupa di valorizzazione urbana e territoriale per oltre cinquanta piani strategici di sviluppo locale e con l'associazione internazionale TOCEMA ha progettato la certificazione di qualità europea per i DUC; il prof. Luca Tamini "Rigenerazione urbana, spazio pubblico, prossimità", docente di Urbanistica del Politecnico di Milano e responsabile scientifico del Laboratorio di Urbanistica e Commercio del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, svolge attività di ricerca di regolazione urbanistica delle attività economiche urbane e di riuso dei contenitori dismessi; il prof. Luca Zanderighi – "Verso i distretti per l'innovazione e lo sviluppo locale", docente di Marketing territoriale presso l'Università degli studi di Milano e cofondatore della società di analisi e consulenza TradeLab. Ha insegnato presso l'Università Bocconi ed è stato visiting presso la George Mason University Washington DC."Sono passati ormai più di dieci anni da quando sono stati avviati in Italia i primi Distretti come strumento di valorizzazione del commercio, hanno evidenziato i professori durante il seminario. I tempi, la dimensione quantitativa e qualitativa del fenomeno sono ormai tutti fattori che fanno pensare che il Distretto del Commercio, da pratica socio-economico-culturale su base territoriale, sia diventata un elemento di politica attiva per il commercio di vicinato che vede coinvolte regioni, pubbliche amministrazioni, imprese, associazioni e altri soggetti locali.Di fronte alla necessità contemporanea di ripartire da una prossimità di relazioni – attiva e non inerte – il Distretto rappresenta uno strumento per organizzare e accompagnare interventi di sistema per la ripresa, per promuovere le risorse del territorio, per riportare la fiducia esercitando la responsabilità del fare comune, per dare una risposta alla domanda di sviluppo che sale dal basso e un riconoscimento al ruolo svolto dagli attori locali.Rigenerazione urbana e coesione sociale, transizione digitale ed ecologica sono i paradigmi che dovranno far evolvere i Distretti del commercio in Distretti per l'innovazione e lo sviluppo locale".Erano presenti i componenti la presidenza ed i tecnici della Confesercenti BAT. All'interessante e autorevole seminario hanno partecipato sindaci, assessori, tecnici e dirigenti degli uffici competenti, delle città della Provincia BAT, i rappresentanti del PES, professionisti di settore ed esperti di urbanistica".Grande soddisfazione esprimono il direttore, Mario Landriscina, e il presidente, confermato all'unanimità, Palmino Canfora.Sono stati illustrati quattro anni di lavoro molto intenso di grande impegno e di successi associativi culminati con l'istituzione dell'area comunicazione impegnando la struttura e i componenti sull'innovazione digitale, uno dei pilastri fondamentali del PNRR, oltre all'impegno profuso sulle politiche attive di Distretto i cui argomenti toccano a fondo anche i temi legati all'urbanistica e alla coesione sociale per uno sviluppo omogeneo del territorio provinciale. Temi su cui ci si dovrà impegnare all'interno della Confesercenti, ma anche in prima linea nei rapporti interassociativi ed istituzionali con il PES, i Comuni, la Provincia e la Prefettura.Il nuovo consiglio di presidenza è visionabile sul nuovo sito della Confesercenti Provinciale BAT.