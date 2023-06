Consiglio comunale d'urgenza questa sera alle 19

Torna a riunirsi questa sera nell'aula di Palazzo Palmieri il Consiglio comunale di Trani, che è stato convocato in via d'urgenza per oggi alle ore 19 in prima convocazione (la seconda convocazione è stata fissata per domani alla stessa ora) per la trattazione di un solo punto all'ordine del giorno: "Programma di riqualificazione e rigenerazione territoriale nell'ambito costiero ricadente in contrada Matinelle nel Comune di Trani. Procedura espropriativa - Approvazione del progetto di opera pubblica in variante al Pug. Dichiarazione della pubblica utilità preordinata all'esproprio".