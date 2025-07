Consiglio Comunale di Trani degno del miglior thriller: si fa? non si fa? forse si fa? Al primo appello di oggi presenti solo 7 consiglieri

Ieri le assenze per la prima convocazione del Consiglio Comunale, erano state relegate "come fisiologiche e di natura feriale", sia il Sindacoche il Presidente del Consiglio Comunale stesso,, le avevano così inquadrate. La questione tuttavia, da parte della opposizione era la conferma dello stato di "malessere" nella maggioranza. Oggi c'è la seconda convocazione della massima assise cittadina ed al primo appello c'era solo sette consiglieri: Vincenzo Topputo, Lia Parente, Claudio Biancolillo e Di Gregorio per la maggioranza, Andrea Ferri, Pasquale De Toma e Michele Centone per l'opposizione, oltre al Sindaco Bottaro, Giacomo Marinaro come Presidente del Consiglio, in aula anche diversi assessori della Giunta. Alle 17:15 riprendono i lavori con il secondo appello per avviare la discussione su tempi importanti, primo fra tutti "gli equilibri di bilancio".