Consiglio comunale, l'assessore Raffaella Merra lascia la delega all'ambiente «per motivi familiari»

Nel corso del Consiglio Comunale in corso di svolgimento a Palazzo Palmieri l'assessore Raffaella Merra ha comunicato in aula di aver rimesso nelle mani del sindaco la delega all'ambiente a causa di problemi familiari che in questo momento non le consentono di poter continuare a seguire l'attività amministrativa collegata al settore ambientale. Raffaella Merra manterrà comunque le altre deleghe a lei assegnate: servizi cimiteriali, qualità della vita, igiene urbana, agricoltura, pesca, diritti degli animali. La decisione era stata anticipata al primo cittadino ed al suo gruppo politico di riferimento trovando piena condivisione.