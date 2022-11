Consiglio Comunale lunedì 28: sono 17 gli argomenti all'ordine del giorno

Il Consiglio comunale della Città di Trani è convocato lunedì 28 novembre alle ore 10.30 in prima convocazione (seconda fissata per venerdì 30 novembre alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Trattazione interrogazioni ed interventi preliminari2) Approvazione piano comunale per il diritto allo studio annualità 20233) Ambito territoriale sociale di Trani Bisceglie: approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali4) Ambito territoriale sociale di Trani Bisceglie: presa d'atto del piano sociale di zona 2022 2024 e suoi allegati5) Variazione al bilancio di previsione 2022-20246) Conferimento della cittadinanza benemerita "Sigillo della città" al signor Carlo di Pantaleo7) Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento lavori di somma urgenza eseguiti presso gli edifici scolastici: scuola Montessori, scuola Pertini, scuola Petronelli, scuola Bovio e scuola Baldassarre8) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da richiesta di pagamento per espletamento incarico di progettazione perizia di variante e corrispondente incremento della direzione lavori per la realizzazione del parco di via Polonia9) Debito fuori bilancio in favore di AMET SpA10) Debito fuori bilancio in favore di AMET SpA11) Riconoscimento debito fuori bilancio relativo a compensi professionali rinveniente dall'incarico conferito all'avv. Triggiani12) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n.1752/2022 del Giudice di pace di Bari in favore di - omissis -13) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n.650/2022 del Giudice di pace di Trani in favore di - omissis -14) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n.682/2022 del Giudice di pace di Trani in favore di - omissis -15) Riconoscimento debito fuori bilancio in favore della società CSF costruzioni & servizi s.r.l.16) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n.8482/2022 resa dalla quinta sezione del Consiglio di Stato nel giudizio 9499/2021 reg. ric. Refusione spese del doppio grado di giudizio. Creditore: Studiocinque Outdoor s.r.l.17) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n.740/2022 del Giudice di Pace di Trani in favore della società Troilo SpA