Consiglio comunale, manca il numero legale, l'opposizione attende le dimissioni del Sindaco

Rinviato a mercoledi il consiglio comunale per mancanza del numero legale. Al terzo appello la maggioranza non era in numero sufficiente (16, ce ne volevano 17) per dare inizio alla seduta, che è stata rinviata a mercoledì.A seguito di questo rinvio gli esponenti della opposizione hanno inviato un comunicato congiunto che pubblichiamo integralmente :"La maggioranza sfiducia il sindaco . La maggioranza non ha nuovamente i numeri per iniziare il consiglio comunale nonostante i sensibili provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.Tra questi il piano del diritto allo studio che è a firma del sindaco assente anch'egli ( assenza decisiva che ha reso la seduta deserta)Un chiaro segnale della fine del percorso amministrativo.Attendiamo un sussulto di orgoglio e le conseguenti dimissioni."Michele CentroneAndrea FerriEmanuele CozzoliGianni di LeoPasquale De TomaVito BranàTommaso LauroraErika LauroraFelice CorraroMariangela ScialandroneFratelli d'ItaliaLegaForza ItaliaPalumbo SindacoMovimento 5 StelleItalia in Comune