Consiglio monotematico su Amet e Amiu: 9 consiglieri firmano la richiesta

Sulla richiesta di un consiglio comunale monotematico su Amet e Amiu, proposta dal consigliere Antonio Loconte, arriva l'adesione da un gruppo di colleghi dell'opposizione, e così salgono a 9 i consiglieri che sottoscrivono la proposta: oltre al consigliere di maggioranza Antonio Loconte, la richiesta è stata avallata anche dai consiglieri Giuseppe Mastrototaro, Vito Branà, Giovanni Di Leo, Andrea Ferri, Michele Centrone, Emanuele Cozzoli, Filiberto Palumbo, Pasquale de Toma.L'adunanza, convocata ai sensi dell'art 26 del Regolamento Comunale (che prevede che il Presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri) verterà, come preannunciato nei giorni scorsi, sull'argomento delle ex municipalizzate tranesi.In particolare Loconte riteneva necessario riunire l'assise per un pubblico confronto con i vertici delle due aziende per discutere: riguardo Amiu, del contratto di servizio delle strategie aziendali da intraprendere nel futuro prossimo; della trasparenza delle procedure concorsuali espletate. Riguardo Amet: delle strategie future alla luce dell'Avvento del mercato libero; dello stato di agitazione proclamato per assenza del piano industriale; della situazione recupero crediti della situazione parcheggi.