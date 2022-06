Controlli nei luoghi della movida, particolare attenzione a musica e vendita di alcol a minori

«Lo avevamo richiesto a più riprese ed è senz'altro una risposta importante ad un territorio che ha necessità di attenzione in termini di sicurezza»: sono le parole del sindaco Amedeo Bottaro a margine dei controlli effettuati ieri sera nei luoghi della movida.«Diamo il benvenuto al vice questore Claudio Spadaro, nuovo dirigente del commissariato di polizia di Trani, persona preparata ed autorevole, che ha già mostrato di possedere le capacità necessarie in questi anni di lavoro in ambito territoriali tutt'altro che semplici.Già questa sera gli agenti del Commissariato di Polizia con i nostri agenti di Polizia Locale hanno effettuato attività di controllo nei luoghi della movida (con particolare attenzione a musica e vendita di alcool a minori).Al nuovo dirigente auguriamo un proficuo e incisivo lavoro a tutela della legalità e della sicurezza. Da parte nostra ci sarà sempre la massima disponibilità alla collaborazione».