Convocato il Consiglio Comunale a Palazzo Palmieri il 23 giugno: l' ordine del giorno

Consiglio comunale in presenza convocato in adunanza ordinaria nella sala consiliare palazzo Palmieri il giorno 23 giugno 2021 alle 10:30 in prima convocazione e il giorno 25 giugno 2021 sempre alle 10,30 in seconda convocazione.Nutrito l'ordine del giorno:1) Mozione stop tampon tax proposta numero 75 del 27 5 20212) Conferimento della cittadinanza onoraria al 21 reggimento genio guastatori con sede nella caserma generale Giuseppe amico di Caserta3) Conferimento della cittadinanza onoraria allo studente egiziano dell'Università di Bologna Peter Georde Zaky4) Conferimento della cittadinanza onoraria al milite Ignoto in occasione del centenario della traslazione nel sacello dell'Altare della Patria5) Conferimento della cittadinanza benemerita sigillo della città alla signora Irene carbonara6) Conferimento della cittadinanza benemerita sigillo della città al ragionier Domenico daddato7) Conferimento della cittadinanza benemerita sigillo della città alla professoressa Angela Bini8) Project financing ampliamento e gestione del civico cimitero. Approvazione progetto definitivo e adozione della variante ai fini urbanistici ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 13/2001 e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 7 della l.r.3/209) Modifica perimetrazione per accorpamento dei due comparti cp/36 ecp/38 del PUGdi Trani ai sensi dell'articolo 12 comma 3 lettera e bis legge regione Puglia n 20/200110) Adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale di Trani al regolamento edilizio tipo approvato in sede di conferenza unificata Stato Regioni comuni del 20 ottobre 2016 recepito dalla regione Puglia con DGR n 54/2017 . Approvazione definitiva11) DPR numero 380 del 6.6 .2001 Articolo 28 bis introdotto dall'articolo 17 comma 1 lettera q del d.l. n 133 DL 12 settembre 2014 convertito in legge numero 164 del 11 11 2014. Permesso di costruire convenzionato12) Approvazione progetto di autorizzazione ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs numero 259 del 1 agosto 2003 per installazione di impianto radiofonico in zona agricola ai sensi del quarto punto dell'articolo 3.02 delle NTA del PUG vigente13) Relazione garante dei diritti delle persone private della libertà personale14) Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 T.U.E.L approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 derivante dalla sentenza numero 183 2020 emessa dal giudice di pace di Trani in favore di- omissis.