Coronavirus, a Trani due nuovi guariti: sale a nove il dato complessivo

Sono dati positivi quelli diffusi nelle ultime ore sul'andamento dell'epidemia di coronavirus, sia a livello regionale che nazionale. Le notizie confortanti che ci giungono dalla Regione Puglia fanno intravedere una scia di ottimismo. In particolare, ieri sono stati registrati solamente cinque contagi casi in tutta la Puglia, il dato più basso dall'inizio dell'emergenza. Nella Bat, il numero dei contagi rimane fermo a zero. A questi dati incoraggianti, se ne aggiungono altri relativamente la città di Trani.Ai sette guariti annunciati nei scorsi giorni, se ne aggiungono altri due: sale così a nove il numero complessivo dei guariti in città.Trenta i casi positivi al Covid19 accertati finora a Trani: di questi, tredici sono ancora in fase di negativizzazione; due i pazienti ricoverati (uno all'ospedale di Bisceglie e l'altro al Policlinico di Bari). Rimane, infine, fermo a sei il numero dei decessi.