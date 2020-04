Coronavirus, a Trani quattro nuovi casi: uno è grave

Ci sono nuovi quattro casi di contagio da Coronavirus nella città di Trani. A darne notizia in via ufficiale è il sindaco Amedeo Bottaro: «Questo dimostra che la situazione è tutt'altro superata soprattutto per come si sono verificati questi contagi. Uno certamente senza che sia stato riconducibile a nessun contatto con un positivo certo, significa che può essersi contagiato ovunque. E' ora ricoverato al Policlinico di Bari in condizioni non buone. Gli altri tre sono invece entrati in contatto con un contagiato ma a loro insaputa perché all'epoca asintomatico».Tra i quattro nuovi casi anche una signora che lavora all'Opera Don Uva di Bisceglie dove, nelle ore scorse, si sono registrati ben 46 contagi.«Questa è la prova che nei prossimi giorni la situazione potrebbe diventare drammatica - ha continuato il primo cittadino -. Se pensate di poter fare riunioni in famiglia è un errore: questi contagi sono avvenuti proprio attraverso delle cene familiari. Considerate che così facendo mettete a rischio la salute dei vostri cari. L'invito è quello di restare a casa a Pasqua e Pasquetta».Sale così a 19 il numero dei contagi a Trani, compresi i 4 decessi.