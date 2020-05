Coronavirus, Bottaro ufficializza i tre nuovi casi a Trani

Social Video 4 minuti Bottaro ufficializza i tre nuovi casi

«Abbiamo registrato tre nuovi casi di contagio in città, ben tre. Questo significa che in quattro giorni abbiamo avuto ben dieci contagi». A dichiararlo è il sindaco Amedeo Bottaro che ha così ufficializzato le notizie annunciate nelle scorse ore sul nostro portale.«Se da una parte si tratta di focolai che abbiamo individuato per tutti e quindi di una situazione sotto controllo dall'altra resta il fatto che ci sono ancora molti casi di positività in città. Questo significa che se da lunedì molte cose ripartiranno, occorrerà osservare le regole, l'uso della mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi chiusi e aperti al pubblico. Ci sarà tanta gente in giro, invito tutti a comportamenti responsabili».Di seguito il video integrale.