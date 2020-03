Coronavirus, ecco come accedere ai servizi alla persona comunali

Si può accedere ai servizi sociali / segretariato sociale e PUA (Porta unica d'accesso) previo appuntamento (reperibilità dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11), per le sole questioni urgenti ed indifferibili che richiedano presenza fisica e interlocuzione diretta e personale. In caso di accesso sarà garantita la presenza di un solo utente alla volta.SERVIZI SOCIALI - L'Accesso degli utenti alla sede comunale è consentito solo dall'ingresso principale di via Tenente Morrico o, per i soggetti con disabilità, da quello carraio di Corso Imbriani. Il Segretariato Sociale è contattabile così: 353.3061614/0883.581105/ufficio.servizisociali@comune.trani.bt.itPORTA UNICA D'ACCESSO - L'accesso degli utenti alla PUA è consentito previo appuntamento, da concordare chiamando il numero: 353.4058035Tutti gli utenti dimessi, temporaneamente e per disposizione regionale, dai Centri Diurni per anziani, disabili e alzheimer, sono assistiti telefonicamente e quotidianamente dalle strutture di riferimento. Tutti gli utenti in assistenza domiciliare vengono assistiti telefonicamente sia quando continuano a fruire del servizio (il servizio ADI è in corso), sia quando il servizio sia stato temporaneamente sospeso per disposizioni regionali (il servizio SAD di riordino degli ambienti domestici è sospeso).I centri diurni e polivalenti per minori, temporaneamente chiusi per disposizioni regionali, assistono telefonicamente i nuclei familiari in carico, supportando le famiglie nell'accesso e gestione della relazione scuola-famiglia e nella didattica a distanza.Sul territorio sono inoltre attivi:Anteas Trani - Antenna sociale a distanza! Attivo sportello di ascolto psicologico gratuito.Per affrontare questo momento di emergenza così particolare dove emergono le fragilità dei soggetti più deboli, l'Associazione Anteas Trani attiva uno sportello psicologico di ascolto a distanza. Una professionista, iscritta all'albo degli Psicologi della Regione Puglia e specializzanda in psicoterapia cognitivo-comportamentale è a vostra disposizione. Per accedere al servizio è necessario inviare una mail ai seguenti indirizzi: anteastrani@gmail.com - rosannadipasquale@hotmail.it o chiamare i seguenti numeri (fornendo il proprio nome e recapito telefonico): 0883.890100-0883.583750.Nelle 24 ore successive all'invio della mail o telefonata, la psicologa ricontatterà il cittadino per fissare un colloquio telefonico (anche via whatsapp o skype).Auser Trani - Assistenza telefonica per anziani #contrastiamolasolitudine,Il progetto di Auser Trani Cultura prevede dal lunedì alla domenica dalle 9:00 alle 20:00 la possibilità di parlare con i volontari dell'AUSER, per avere compagnia telefonica, chiedere consigli, avere raccomandazioni, leggere un libro insieme, raccontare ed ascoltare delle storie, descrivere come si sta vivendo questa situazione o semplicemente per poter parlare con qualcuno.Per chi lo vorrà sarà possibile ricevere chiamate giornaliere. Per entrare in contatto con i volontari, negli orari indicati, si possono contattare i seguenti numeri: 346.3357392 - 346.4041118 - 339.3682266 - 348.6419298.