Coronavirus, il centro di emergenza comunale chiuso fino a domani

Il team del centro di emergenza comunale resterà chiuso per le attività di contatto telefonico fino a lunedì. Da martedì gli operatori e lo staff del segretariato sociale riprenderanno le attività per consentire l'ulteriore consegna dei buoni spesa e per prendere in carico le richieste di aiuto da parte dei cittadini. Anche la prossima settimana gli orari saranno invariati: dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 18.Attraverso la rete di volontari che hanno aderito alla call pubblica sono stati distribuiti buoni per 586 nuclei familiari per un importo complessivo di 270.250 euro. In un mese di emergenza, per garantire un sostegno alle persone maggiormente in difficoltà, sono stati distribuiti ulteriori 300 pacchi spesa. Le attività di sostegno alle famiglie in difficoltà proseguiranno fino al cessare dell'emergenza.