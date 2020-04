Coronavirus, la solidarietà a Trani ha il sapore del mare

6 foto Coronavirus, donazioni Dolce Frutta Altri album fotografici: Donazioni pescatori 7 foto

Alla lotta contro il Coronavirus la città di Trani risponde a colpi di solidarietà. E così, dopo le 100 pizze distribuite a chi più ne aveva bisogno, a scendere in campo questa volta sono i pescatori della città. Una buona parte del pescato del giorno sarà distribuita alla famiglie più in difficoltà. Le attività di questa mattina sono state supervisionate e coordinate dalla Capitaneria di Porto, soprattutto per quanto riguarda i rapporti istituzionali con la Caritas. Sarà quest'ultima, infatti, a procedere con la distribuzione.Un grande gesto di solidarietà che certamente non passerà inosservato e si unisce a quelli già messi in atto in città. Nei giorni scorsi, infatti, la "Dolce Frutta" dei Fratelli Zingaro ha donato ben 15 quintali di patate a diverse famiglie della città. In questo caso, invece, è stata l'associazione Orizzonti a provvedere con la distribuzione. Trani continua con il suo grande obiettivo: nessuno sarà lasciato solo.