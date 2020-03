Coronavirus, stazionarie le condizioni del 47enne ricoverato a Bisceglie

"Sono stazionarie le condizioni di salute del paziente 47enne risultato positivo al Coronavirus e ricoverato attualmente nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Bisceglie. Il paziente si è recato spontaneamente al Pronto Soccorso ed è stato valutato in fase di pre-triage da personale dotato di dispositivi di sicurezza individuale e al momento è ricoverato in isolamento. Il Dipartimento di Prevenzione diretto dal dottor Riccardo Matera ha già avviato tutte le procedure di verifica dei contatti diretti per la valutazione delle condizioni di salute": così Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt, sintetizza il lavoro in corso sul primo caso di Coronavirus della Provincia Bat."Stiamo lavorando con la massima serenità - aggiunge Delle Donne - i contatti diretti sono in quarantena e le loro condizioni di salute vengono valutate da un medico Asl ogni giorno due volte al giorno mentre sono in corso le procedure di valutazione degli altri contatti diretti del paziente"."Mi preme sottolineare - conclude il Direttore Generale - che il contatto non determina necessariamente un contagio e che al momento si tratta di un caso isolato. Daremo aggiornamenti sulle condizioni di salute del paziente".