Coronavirus, tra controlli e sentimenti: una mattinata con la Polizia

9 foto Forze dell'ordine a lavoro a Pasqua

Social Video 2 minuti Una mattinata con la Polizia

Più forze dell'ordine sulle nostre strade, affinché anche il giorno di Pasqua si rispettino le prescrizioni. Ma per tutti loro non sembra certo essere una giornata di festa. Indossata la divisa e quell'accessorio "all'ultima moda" ormai irrinunciabile, la mascherina, gli agenti della Polizia di Stato e della Municipale, con cui abbiamo trascorso la mattinata, fin dalle prime ore della mattina, si sono messi in auto, lontani dal calore delle loro famiglie e della giornata di festa.Certo, è il loro lavoro, ma in questo momento non è un lavoro facile. Pongono il loro impegno al servizio del bene comunale, facendo rispettare le regole e pronti a punire chi si riversa per le strade, pur consapevoli di quanto si possa soffrire per la solitudine e l'isolamento forzato, per l'assenza di rapporti, per la mancanza di amicizia, affetti, sensibilità, abbracci, amori. Ma le regole ci sono, e devono essere rispettate per il bene dell'intera comunità.Questa mattina, con l'autorizzazione della Polizia di Stato, ci siamo "messi a lavoro" insieme alle forze dell'ordine per le strade della città. I cittadini tranesi, per la maggior parte, sembrano aver compreso la gravità della situazione. Poche multe, alcuni richiami e continui controlli nei locali, oltre che per le strade, per assicurarsi che all'interno ci fosse solo il personale autorizzato. È questo il resoconto di tutta la mattinata di ieri. In azione anche i droni della Pulizia municipale, che ringraziamo per le immagini.Non salveranno vite umane come medici e infermieri, ma la società oggi è sorretta anche da loro, dalle forze dell'ordine che stanno lavorando per il bene di tutti i cittadini, per evitare che aumentino i contagi e per proteggere la vita di tutti.