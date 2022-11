Corsi di ampliamento dell'offerta formativa per adulti al CPIA Bat "Gino Strada"

Il CPIA BAT "Gino Strada" (Centro Provinciale Istruzione Adulti della provincia BAT), oltre ai propri corsi istituzionali di primo livello (ex licenza media ed obbligo scolastico - biennio scuola superiore) e di lingua italiana per immigrati, in ogni sua sede ha attivato corsi di ampliamento dell'offerta formativa per adulti. Possono iscriversi a questi corsi persone dai 16 anni in su con qualsiasi titolo di studio.La sede di Trani, sita presso l'edificio scolastico "Baldassarre", in Piazza Dante n. 26, nel corrente anno scolastico organizza corsi di Storia dell'Arte, Disegno e Pittura su vari materiali, Inglese (livello A2) ed Informatica di base. Chiunque fosse interessato alla frequenza può rivolgersi direttamente ai docenti della sede tranese del CPIA BAT, recandosi presso la scuola "Baldassarre" (ingresso lato palestra) dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 20.