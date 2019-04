CosabolleinPuglia, a Trani si conclude il programma della cooperativa Puglia Social Club

14 foto CosabolleinPuglia

Si è concluso domenica 14 aprile a Trani il programma delle iniziative facenti parte del progettocurato dalla cooperativa socialee dall'associazione culturale, che ha posto al centro dell'attenzione il patrimonio della provincia Barletta-Andria-Trani puntando in particolar modo sui beni artistici, sull'enorme valore dell'enogastronomia e dei prodotti tipici e dell'artigianato locale.Inserito tra i 30 progetti aggiudicatari del bando indetto dall'agenzia regionale per il Turismo Puglia Promozione della regione Puglia, denominato, ha condotto i partecipanti nelle città diLa sua promozione è cominciata lo scorso 7 marzo nella Città di Matera, nominata per quest'anno 2019 Capitale europea della Cultura che infatti, anche grazie a questo, sta vivendo da mesi una massiccia presenza di turisti."E' proprio per tali motivi che si è voluti partire dalla città simbolo della storia e della cultura, sito Unesco, e molto vicina ai nostri territori tanto da indurre alcuni dei suoi visitatori a spostarsi di qualche chilometro per fruire dell'ampio programma di iniziativemesse in rete dalla regione Puglia grazie a questo bando. Il riscontro molto positivo,non è infatti tardato ad arrivare, molte le presenze registrate durante tutte le giornate inserite nel cartellonein programma provenienti da tutte le province della nostra regione, ma anche dalla Campania, Basilicata, Toscana, e dall'estero con la partecipazione di persone provenienti dall'Austria e dal Venezuela, un migliaio le richieste di partecipazione pervenute., molte le aziende coinvolte nella sua realizzazione" - questa la dichiarazione della referente del progetto dr.ssa Angela Ciciriello.Ricordiamo brevemente il calendario delle iniziative svolte nei mesi di marzo e aprile: il 9 marzo a Minervino Murge con walking tour nel caratteristico, visita ale degustazione itinerante nel vicoli del centro antico; il 10 ad Andria, visita guidata allaed interpretazione del ciclo pittorico qui presente collegato ad alcuni passi della Divina Commedia; il 16 a Bisceglie visita straordinaria della chiesa die dellacon degustazione del Sospiro, dolce tipico biscegliese; il 17 ad Andria, visita al, ed a seguire Laboratorio del Pane; il 30 ad Andria, visita ale visita di un'azienda produttrice di miele con degustazione di mieli abbinati a formaggi tipici locali; il 31 a Canosa di Puglia alla scoperta dellae dei reperti archeologici presenti nelvisita di un'azienda olearia con banchetto conviviale "L'extravergine incontra il Tartufo murgiano", esposizione di prodotti di artigianato locale e mostra fotografica; sabato 13 aprile, a Minervino Murge visita al, laboratorio di artigianato "L'Arte dell'Intreccio" e pranzo "Fritto misto, non resisto...e altre prelibatezze murgiane"; domenica 14 aprile, walking-tour nela Trani con visita alla, dopo Laboratorio degli Strascinati , cooking-class e infine show cooking a cura di uno chef stellato che ci ha deliziato con il dessert La colazione del contadino".Sono partner istituzionale il Comune di Andria, la Città di Trani, il Comune di Minervino Murge, la Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte, l'Ufficio IAT di Bisceglie.Da fine aprile, durante la Fiera d'Aprile, e poi a maggio, fino ad agosto sono già in programma iniziative culturali e folkloristiche. Per essere sempre informati è possibile visitare il sito web www.arturism.it o la pagina Facebook ArtTurism o contattare i seguenti recapiti telefonici: 392/6948919 o 331/5851859.