Così è (se vi pare): il teatro è fatto di attori e di pubblico, e Pierluigi Corallo centra l'obiettivo

Cornice d'eccezione e ambientazione tranese perfetta per il testo pirandelliano "Così è (se vi pare), che ieri sera ha rapito l'emozione del pubblico nel suggestivo scenario della Corte Davide Santorsola di Palazzo Beltrani: sul palco gli allievi/attori della scuola di recitazione InarTeatro, diretta da Pierluigi Corallo, che hanno portato in scena uno studio dell'opera di Luigi Pirandello tanto affascinante e quanto mai attuale.L'attore tranese, formatosi alla scuola del Piccolo teatro di Milano, è stato protagonista di numerosi ruoli sia in teatro che in Tv, e ha deciso qualche anno fa di aprire una scuola di recitazione anche a Trani, città orfana del teatro inteso anche come edificio: ma il teatro è prima di tutto formato dagli attori e dal pubblico, e la performance degli allievi di Corallo ha dimostrato che si è pronti.