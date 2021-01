Costituzione di un'area industriale nella Bat, Caracciolo e Ciliento a lavoro

"Cogliendo la volontà di condivisione emersa nel tavolo di programmazione promosso dal Presidente della Provincia Bat Lodispoto Bernardo, lo invitiamo a promuovere le iniziative necessarie alla discussione per la costituzione di un'area di sviluppo industriale nel nostro territorio". L'invito arriva dal presidente del gruppo Pd in consiglio regionale Filippo Caracciolo e dalla consigliera regionale Debora Ciliento."Tenuto conto - affermano Caracciolo e Ciliento - che la nostra è l'unica provincia che non rientra in un consorzio ai sensi della legge regionale n 2 del 08/03/2007 e che è stato avviato, dal governo regionale, l'iter per una rivisitazione della stessa riteniamo che sia necessario approfondire questo argomento per permettere ai nostri territori di essere attrattivi per lo sviluppo industriale in sinergia con le opportunità già rivenienti dalla istituzione delle Zes"."Invitiamo il presidente della provincia - concludono i consiglieri regionali - a convocare al più presto un incontro alla presenza di sua Eccellenza il Prefetto Maurizio Valiante, dei sindaci e di tutti i consiglieri regionali del territorio".